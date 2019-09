Losfee Dirk Roswandowicz, Präsident des in dieser Saison noch unbezwungenen Handball-Bundesligisten SC Magdeburg und früherer Kicker bei Lok Stendal, hat interessante Partien für das am Wochenende des 12./13. Oktobers anstehende Achtelfinale des FSA-Pokals in Sachsen-Anhalt gezogen.