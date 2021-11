Fußball | FSA-Pokal Traumfinale winkt: Erzrivalen gehen sich aus dem Weg

Im FSA-Landespokal 2021/22 deutet sich das Traumfinale zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC an. Beide Drittligisten gehen sich in der Vorschlussrunde aus dem Weg, wie die Auslosung am Montag durch Zweitliga-Schiedsrichterin Josefin Böhm ergab.