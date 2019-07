FSA-Pokal | Auslosung 1. Runde Pokalsieger Hallescher FC startet mit Derby

Was für ein Traumlos für die SG Buna Halle-Neustadt: Der Landesklasse-Vertreter trifft in der 1. Runde des FSA-Pokals auf den Halleschen FC. Das ergab die Auslosung in Magdeburg am Montag. Entsprechend groß war die Freude beim krassen Außenseiter auf Twitter: "VOLLTREFFER! In der ersten Runde geht es gegen den Titelverteidiger."