Fußball | FSA-Pokal Halle-Ammendorf empfängt Magdeburg - HFC muss warten

Auslosung Viertelfinale

Der BSV Halle-Ammendorf hat das große Pokal-Los gezogen. Im Viertelfinale des FSA-Pokals trifft der Verbandsligist auf Drittligist 1. FC Magdeburg. Der Sieger der verbliebenen Achtelfinal-Paarung Halberstadt vs. Wernigerode empfängt den Halleschen FC. Das ergab die Auslosung am Montag in Magdeburg. Die Spielrunde ist für den 31. Oktober geplant.