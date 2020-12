"Wir werden alles tun, um ins Viertelfinale einzuziehen. Wir haben in der letzten Saison gezeigt, dass wir große Gegner schlagen können. Nach der Auslosung zur Gruppenphase hatten uns auch nicht viele auf dem Zettel, dennoch haben wir das eindrucksvoll geschafft", sagte RBL-Sportchef Markus Krösche der dpa. Liverpool, das aktuell punktgleich mit Spitzenreiter Tottenham Hotspur auf Rang zwei der Premier League steht, hatte die Vorrundengruppe E vor Atalanta Bergamo gewonnen und zudem Ajax Amsterdam und den FC Midtjylland aus Dänemark auf die weiteren Plätze verwiesen. Es wird zudem ein Wiedersehen mit Naby Keita, der zwischen 2016 und 2018 im Leipziger Mittelfeld (71 Spiele, 17 Tore, 15 Vorlagen) die Fäden zog und anschließend auf die Insel wechselte. Allerdings ist der mittlerweile 25-Jährige bei den Reds nicht gesetzt. Seine derzeitige Saisonbilanz: Sechs Einsätze in der Premier League und zwei in der Champions League, in denen ihm weder ein Tor noch eine Vorlage gelangen.

Objekt der Begierde: Liverpool-Cheftrainer Jürgen Klopp stemmt 2019 den Henkelpott. Bildrechte: imago images / Sportfoto Rudel

Bei der Ziehung galten einige Regeln. So konnten Mannschaften, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben, nicht aufeinander treffen. Auch für Vereine aus demselben nationalen Verband traf das zu. Das hieß für RB Leipzig, dass der FC Bayern, Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain als Achtelfinalgegner nicht in Frage kamen.



Titelverteidiger Bayern München trifft auf Lazio Rom, Borussia Mönchengladbach mit Cheftrainer Marco Rose bekommt es mit Pep Guardiolas Manchester City zu tun und Borussia Dortmund misst sich mit dem amtierenden Europa-League-Titelträger FC Sevilla. Die Hinspiele stehen vom 16. bis 24. Februar 2021 auf dem Programm, die Rückspiele finden vom 9. bis 17. März statt. Vier deutsche Klubs in der K.o.-Runde der Champions League hatte es zuletzt 2014 gegeben. RB Leipzig empfängt den 19-maligen Englischen Meister zunächst in der Messestadt, ehe es im Rückspiel an die traditionsreiche "Anfield Road" nach Liverpool geht.