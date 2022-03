Der CFC tritt nach dem 3:1-Erfolg gegen Bischofswerda bei Sachsenligist SG Motor Wilsdruff an. Im zweiten Halbfinale spielt Chemie Leipzig gegen den Sieger zwischen dem FSV Zwickau und den Kickers Markkleeberg. Das noch offene Viertelfinale findet am 6. April (19 Uhr) in Markkleeberg statt. Chemie und Zwickau standen sich bereits im vergangenen Jahr im Viertelfinale des Sachsenpokals gegenüber. Damals behielt der FSV mit 1:0 knapp die Oberhand.