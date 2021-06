Im Achtelfinale des Thüringenpokals kommt es zum Duell der beiden einzigen im Wettbewerb vertretenen Regionalligisten. Am Sonntag, den 20. Juni, empfängt der ZFC Meuselwitz den FC Carl Zeiss Jena. Das ergab die Auslosung im Rahmen des 9. Verbandstages des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) am Samstag (5. Juni). Der FC Rot-Weiß Erfurt tritt auswärts bei der BSC Chemie Kahla an. Wacker Nordhausen bestreitet sein Achtelfinale beim SV BW 01 Bad Langensalza.