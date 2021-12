Fußball | Thüringenpokal Meuselwitz muss im Halbfinale nach Erfurt - Geratal empfängt FCC

Auslosung Halbfinale

Die Halbfinals im Thüringenpokal sind ausgelost: Gezogen wurden die Lose am Montag (20.12.2021) in der Zentrale des Thüringer Fußballverbandes (TFV) in Erfurt von RWE-Legende Armin Romstedt. Dabei bleibt das namentlich größte Duell zunächst noch aus.