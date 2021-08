Marcel Titsch Rivero hatte den Torreigen per Handelfmeter nach zwei Minuten eröffnet. Jan Shcherbakovski (8./23.), Tom Bierschenk mit einem Dreierpack (13./20./32.), Michael Eberwein (21./42.), Julian Guttau (34./40.) und Aaron Herzog (39./44.) schossen den Drittligisten bereits zur Pause uneinholbar in Führung. Nach Wiederanpfiff nahm der HFC ein wenig den Fuß vom Gaspedal, schraubte das Ergebnis durch die Treffer von Shcherbakovski (52./86.), Guttau (49.), Julian Derstroff (65./76.) und Tom Zimmerschied (90.) aber weiter in die Höhe.

Halles Jan Shcherbakovski avancierte mit vier Treffern zum erfolgreichsten Torschützen der Partie. Bildrechte: imago images/Jan Huebner