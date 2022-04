RB Leipzig steht erstmals in der Fußball-Europa-League in der Runde der letzten Vier. Im Viertelfinale übersprangen die Sachsen die Hürde Atalanta Bergamo am Donnerstag mit 2:0. Nach dem 1:1 vor heimischer Kulisse vor einer Woche kann sich das Team von Domenico Tedesco, der in seiner alten Heimat Italien einen besonderen Abend feierte, nun auf den nächsten Gegner freuen. Der heißt entweder Braga oder die Glasgow Rangers. RB bleibt damit auch im 13. Spiel hintereinander ohne Niederlage.