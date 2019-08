Der Drittligist dominierte die Partie von Beginn an und ließ die etwa 1.000 Zuschauer auf dem Sportplatz in Gerwisch – viele davon in blau-weißer FCM-Fanbekleidung - nicht lange auf Tore warten. Anthony Roczen (10.), Brian Koglin (11.) und Marcel Costly (12.) schossen binnen weniger Augenblicke eine Drei-Tore-Führung heraus. Sirlord Conteh (16./34.), Roczen (21./35.), Björn Rother (22.) und Leon Bell Bell (30.) legten nach. Wermutstropfen: Rother musste nach seinem Tor ausgewechselt werden, nachdem er sich bereits kurz nach Anpfiff bei einem harten Zweikampf verletzt hatte – eine Vorsichtsmaßnahme vor dem kommenden Drittliga-Spiel beim Chemnitzer FC am Freitagabend. Für ihn kam Marvin Temp, der in der 40. Minute den 0:10-Pausenstand herstellte.