Beim Gastgeber schwanden danach die Kräfte zusehends, RWE hatte defensiv wenig zu tun und setzte zum einen oder anderen Konter an. Nach einer Flanke von der rechten Seite wurde Elias Imrok im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mergel sicher ins linke untere Eck (76.). In den letzten Minuten ließ Erfurt es ruhiger angehen, auch weil Kahla mit den Kräften am Ende war. Rückert hatte kurz vor dem Schlusspfiff zwar noch die Chance auf 4:0 zu stellen, vergab freistehend vor Mueller aber leichtfertig (90.).