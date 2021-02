Dabei hatten die Leipziger gut begonnen und auch gleich die erste Großchance: Dani Olmo hechtete in einen Flankenball von Angelino, traf aber nur den linken Pfosten (5.). Liverpool akklimatisierte sich nur langsam, übernahm dann aber so nach und nach die Kontrolle. Die „Gäste“ profitierten oft von diversen Leipziger Fehlpässen in der RB-Hälfte oder Ballverlusten im Mittelfeld und konterten dann blitzschnell. So hatte Mohamed Salah das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aus 7 m aber an RB-Keeper Peter Gulacsi (15.). Etwas später schoss Robertson aus großer Distanz übers leere RB-Tor (32.) - Gulacsi hatte zuvor aus seinem Strafraum stürzen und in Libero-Manier retten müssen. Dazwischen und danach gab es noch einige höchst brenzlige Situationen, sodass RB mit einem glücklichen 0:0 in die Pause gehen konnte.