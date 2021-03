Nach der nötigen und erhofften Aufholjagd hatte es schon in der ersten Halbzeit nicht ausgesehen. Ganz im Gegenteil: Liverpool war deutlich besser unterwegs, und das auch ohne Ballbesitz. Die "Gastgeber" liefen im Budepester Ausweich-Stadion hoch und klug an, stellten RB damit immer wieder vor Probleme. Mit Ball fehlte es dem LFC nur an Effizienz. Allein Jota vergab drei von insgesamt fünf guten Liverpooler Chancen (7./19./24./41./45.+1). Zwei Mal davon scheiterte er an RB-Keeper Peter Gulacsi. Es gab auch sehr gute Leipziger Möglichkeiten, doch Dani Olmo scheiterte an Keeper Alisson (11.), und Emil Forsberg schoss aus 14 m knapp vorbei (33.).