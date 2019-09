Fußball | Champions League Werner beschert RB Leipzig Start nach Maß

Gruppe G - 1. Spieltag

RB Leipzig ist Dank Timo Werner und Peter Gulacsi mit einem Auswärtssieg in sein zweites Champions-League-Abenteuer gestartet. Der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer setzte sich am Dienstag (17.09.2019) bei Benfica Lissabon verdient mit 2:1 (0:0) durch. Für RB-Trainer Julian Nagelsmann war es der erste Sieg in der Königsklasse.