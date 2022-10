In der zweiten Halbzeit ging es weiter hin und her, wenngleich nun das Tempo nicht mehr ganz so hoch war. Das kam den Leipzigern zugute, die nun etwas mehr Platz zum Kombinieren hatten und sich zunehmend bessere Chancen erspielten. Wieder lag ein Tor ein der Luft, und in der 75. Minute war es dann soweit: André Silva chipte von der Grundlinie zum bis dahin eher glücklosen Timo Werner, der ins lange rechte Eck einköpfte. Neun Minuten später machte der eingewechselte Emil Forsberg den Deckel drauf. Das Tor war in der Entstehung hübsch: Diagonalflanke von Abdou Diallo in den 16er zu Werner, der den Ball diesmal gut annahm und mit einem Querpass zu Forsberg auflegte. Hatte Celtic nach dem 0:1 noch mal ordentlich Druck gemacht, kam nun keine ernste Gegenwehr mehr.