"Es wird wild werden", hatte RB-Trainer Marco Rose angekündigt. Und es wurde wild. Das lag vor allem an den Gastgebern. Die pressten hoch und aggressiv, kamen nach Ballgewinnen gefährlich über die Flügel, machten Druck ohne Ende. Das 1:0 lag mehrfach in der Luft. Am meisten in der 27. Minute, als O’Riley nach einem Eckball den Pfosten traf und Taylor den Nachschuss an die Latte setzte. RB hatte nur ein paar wenige gute Phasen, blieb aber nicht ohne Großchancen. Die beste hatte Christopher Nkunku, bei dessen Schuss aus 8 m Keeper Joe Hart mit dem Fuß parierte (45.).