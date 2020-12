RB Leipzig hat seine Chance auf den Achtelfinal-Einzug in der Champions League gewahrt. Der Bundesliga-Zweite gewann am Mittwoch beim türkischen Meister Basaksehir Istanbul mit 4:3 (2:1). Am letzten Spieltag in der Gruppe H am kommenden Dienstag gegen Manchester United haben es die Sachsen damit noch selbst in der Hand, den Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen.