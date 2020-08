Julian Nagelsmann (Leipzig): "Wir haben gar nicht so schlecht angefangen und waren ganz gut drin in der Partie. Im letzten Drittel haben wir etwas zu hektisch gespielt und dann in unserer besten Phase ein Standard-Gegentor bekommen. Da hat man schon gesehen, dass der Glaube so ein wenig verloren ging in der Situation. Das zweite Tor war dann unglücklich - mit einem Fehler in der Spieleröffnung. Das war ein ähnliches Geschenk wie das dritte. Das wird auf diesem Niveau natürlich extrem schnell bestraft. Wir wollen Fußball spielen, da passieren solche Fehler auch mal. In der zweiten Halbzeit haben wir das wieder gut gemacht und die ersten neun Minuten war der Ball nur in der Hälfte von Paris. Das Gegenpressing war ordentlich. Dann fällt aus dem Nichts das dritte Tor. Dann war es eigentlich nur noch ein Charakterthema, wie wir weitermachen. Das haben wir gut gelöst, auch wenn die Chance auf den Sieg weg war."