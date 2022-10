Josko Gvardiol und Christopher Nkunku hatten die Leipziger früh mit 2:0 in Führung geschossen (13./18.). Rodrygo erzielte das Anschlusstor (44.). Nach der Pause vollendete der eingewechselte Timo Werner einen RB-Konter mit dem 3:1 (81.). Madrid gelang in der Nachspielzeit nur noch ein Elfmetertor durch Rodrygo.



Mehr Infos in Kürze.