In dem durchweg flotten und spannenden Spiel hatte auch Tottenham seine Chancen. Die größte war ein Freistoß von Giovani Lo Celso in der 50. Minute – aber RB-Keeper Peter Gulacsi lenkte den Ball noch an den Pfosten. Gulacsi war auch in anderen Situationen der Fels in der Brandung und zeigte starke Paraden. Starke Auftritte hatten auch Leipzigs Neuzugang Angelino und Ethan Ampadu in einer RB-Abwehr, die so noch nie zusammen gespielt hat.