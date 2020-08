Fast ein Blitzstart von RB

Die Partie hätte fast mit einem Paukenschlag begonnen: Nach einer zu kurzen Atletico-Abwehr konnte Marcel Halstenberg Maß nehmen, verzog aber aus sechs Metern volley (4.). Die ersten Minuten gehörten dem Bundesliga-Dritten. Dann wurde der Favorit aktiver: Verteidiger Stefan Savic scheiterte per Kopf ebenso an RB-Schlussmann Peter Gulacsi (10.) wie Yannick Carrasco von halblinks (13.). Insgesamt aber hatte die Nagelsmann-Elf mehr vom Spiel, kombinierte sich immer wieder gut durch, das einzige, was fehlte, war der Abschluss. Eine Ausnahme bildete ein wuchtiger Kopfball von Dayot Upamecano nach einer Ecke, der aber zu mittig geriet - Jan Oblak war da (45.+2). Angesichts von 59 Prozent Ballbesitz hatte RB die Partie aber gut im Griff. Leipzigs Dani Olmo gegen Renan Lodi Bildrechte: Picture Point

Mit Beginn der zweiten Hälfte machten die Sachsen mehr und mehr Betrieb. Atletico kam kaum aus der eigenen Hälfte. Und dann führte eine weitere Kombination zum Erfolg: Der Ball ging schnell und parallel am Strafraum entlang nach rechts, wo Marcel Sabitzer in der Mitte Dani Olmo fand, der den Ball per Kopf ins lange Eck verlängerte (51.). Bildrechte: Picture Point

Joker Adams sorgt für die Entscheidung

Coach Diego Simeone reagierte mit der Einwechslung von 127-Millionen-Euro-Mann Joao Felix (58.). Und der junge, 20-jährige Portugiese, der von Benfica Lissabon gekommen war und in diesem Stadion Lokalrivale Sporting schon geärgert hatte, zog die Partie sofort an sich. Nach einem Doppelpass konnte Lukas Klostermann Felix nur per Foul stoppen - den Elfmeter verwandelte das Talent selbst (71.). Danach ging es hin und her, beide Teams mit offenem Visier. Für die Entscheidung sorgte schließlich RB-Joker Tyler Adams: Der US-Boy traf aus 17 Metern abgefälscht über Oblak ins Tor (88.). Bildrechte: Picture Point

Größter, internationaler Erfolg der Vereinsgeschichte

Für RB ist der Einzug in das Halbfinale der größte internationale Erfolg der Vereinsgeschichte. Im Achtelfinale hatten sich die Sachsen bereits gegen den vom renommierten José Mourinho trainierten Vorjahres-Finalisten Tottenham Hotspur durchgesetzt. In der Gruppenphase war die Nagelsmann-Elf Gruppensieger geworden. Dabei hatten Olympique Lyon, Benfica Lissabon und Zenit St. Petersburg das Nachsehen. Lyon warf im Achtelfinale Juventus Turin und Weltstar Cristiano Ronaldo aus dem Rennen und trifft im Viertelfinale am Samstag auf Manchester City.

RB-Trainer Julian Nagelsmann Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer

Diego Simeone (Madrid): Stimme folgt Diego Simeone Bildrechte: Picture Point