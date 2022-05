In der zweiten Hälfte begann der CFC wieder spielbestimmend, doch Chancen blieben vorerst aus. Erneut hatten die Gäste die erste dicke Gelegenheit. In der 61. Minute landete ein Rückpass vom Chemnitzer Robert Zickert direkt vor den Füßen von Mast, der freistehend am glänzenden Jakub Jakubov scheiterte. Kurz darauf lag das Spielgerät nach einem Treffer von Dominik Pelivan im Leipziger Tor, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt (62.). Zwei Minuten später hatte der CFC erneut Pech, als Bellot nach einem Freistoß die Kugel gerade noch über die Latte lenkte. In der Schlussphase erhöhten beide Teams nochmal das Risiko. Chemnitz agierte dabei einen Tick zielstrebiger. In der 85. Minute wurden die Bemühungen schließlich belohnt: Eine Eingabe von Niclas Walther konnte Chemie nicht entscheidend klären. Der Ball kam somit zum kurz zuvor eingewechselten Christian Bickel, der in seinem letzten Spiel für den CFC von der Strafraumgrenze abzog und ins lange Eck traf. Zwar warf die BSG nochmals alles nach vorn, doch Chemnitz brachte den Sieg über die Zeit.