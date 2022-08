Der Chemnitzer FC zeigte keine Angst vor dem großen Namen und spielte mutig auf gegen die Unioner. So stellte sich die Mannschaft von Christian Tiffert keineswegs hinten rein, sondern versuchte selbst, offensive Akzente zu setzen. Die besseren Chancen hatten dann in Hälfte aber doch die Berliner. Becker, Unions auffälligster Mann in der Anfangsphase, schoss in der neunten Minute drüber.