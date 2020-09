Der CFC hielt von Beginn an mutig dagegen, ohne zunächst aber offensiv gefährlich zu werden. Die Gäste ließen zwischen der 35. Minute und dem Halbzeitpfiff durch Kramaric (2x) und Baumgartner das 1:0 liegen. Kurz nach der Pause staubte Kramaric dann ab (48.). Die Partie schien den erwarteten Verlauf zu nehmen.

Aber dann drehte sich CFC-Angreifer Freiberger um einen Gegner und erzielte den überraschenden Ausgleich (60.). Nun entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. In der 65. Minute roch es bei Hoheneders Rettung gegen Kramaric nach Handspiel, in der 95. Minute nahm Referee Hansbauer einen Foulelfmeter (Köhler an Gacinovic) nach Intervention seines Assistenten Beitinger wieder zurück. Da hatte Chemnitz gegen den Europa-League-Teilnehmer auch Glück.