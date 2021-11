Leipzig spielt Brügge an die Wand

Von Beginn an gingen die Leipziger volles Tempo und ließen die Gastgeber gar nicht erst ins Spiel kommen. Folgerichtig dauerte es nur 13 Minuten bis Achim Beierlorzer das erste Mal an der Seitenlinie jubeln durfte. Christopher Nkunku brachte RB mit einem Abstauber in Führung. Brügge-Keeper Simon Mignolet hatte den Schuss von André Silva in Vorfeld nicht richtig entschärfen können und Nkunku brauchte nur noch einschieben.

Und die Leiziger legten nach. Drei Minuten später zeigte Schiri Davide Massa (ITA) auf den Punkt im Strafraum der Belgier. Brian Brobbey war nach einem starken Nachsetzen am Fuß getroffen worden und zu Fall gekommen. Emil Forsberg trat zum Elfmeter an und versenkte den Ball sicher im linken unteren Eck zum 2:0 (18.). Auch in der Folge ließ Leipzig nicht locker und machte weiter mächtig Druck. Angelino brachte in der 27. Minute eine Flanke aus dem Halbfeld in den Strafraum. Silva Stieg hoch und drückte den Ball mustergültig in die lange Ecke zum 3:0 ein.

Bildrechte: IMAGO / Revierfoto

Und RB hatte immer noch nicht genug - vor allem nicht Emil Forsberg. Kurz vor dem Pausenpfiff zog der Schwede unbedrängt aus gut 18 Metern ab und schweißte den Ball flach im kurzen Eck ein (45.). Schiri Mass pfiff direkt danach ab und beendete damit die beste Leipziger Halbzeit in der gesamten Saison.

Verwaltungsmodus nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel schaltete RB einen Gang zurück und nahm ein wenig das Tempo raus. Dies lud die Gastgeber vermehrt zu Chancen ein, die aber entweder nicht konsequent zu Ende gespielt wurden, oder von einem sicheren Josep Martinaez im Leipziger Kasten entschärft worden. Auch die Sachsen kamen noch zu weiteren Möglichkeiten. Allen voran André Silva ackerte vorne unermüdlich weiter. Am Ende war es aber erneut Nkunku, der in der 93. Minute den Schlusspunkt der RB-Gala und zum 5:0-Endstand traf.

Bildrechte: Picture Point

Mit dem Sieg schieben sich die Leipziger in der Tabelle zunächst an Brügge vorbei und wahren sich damit alle Chancen auf einen Platz in der Europa League. Das zweite "Endspiel" folgt am 7. Dezember zu Hause gegen Pep Guardiola und Manchester City - aller Voraussicht nach aber ohne Zuschauer. Dennoch hat RB fortan alle Stricke in der eigenen Hand und dürfte mit dem fulminanten Auftritt gegen Brügge wieder neues Selbstbewusstsein getankt haben.

Das sagten die Trainer

Achim Beierlorzer (Leipzig): Stimme folgt