Die erste Halbzeit war eine weitgehend einseitige Geschichte. RB dominierte, hatte 72 Prozent Ballbesitz, ließ den Ball in den eigenen Reihen kreisen, wartete geduldig auf eine Lücke in den beiden defensiven Hansa-Ketten. Die wirkten in der 6. Minute fast wie paralysiert, ließen RB vor und im Strafraum gewähren. Weder Tyler Adams zentral, noch rechts der quer flankende Lukas Klostermann oder der am langen Pfosten einköpfende Yussuf Poulsen wurden bedrängt – 1:0. Der Treffer änderte nichts. Hansas verteidigte vor allem, die langen Bälle vor zu Streli Mamba oder Risge Munsy wurden abgefangen. RB kam aber auch nur zu zwei weiteren Chancen: Willi Orban schoss vorbei (29.), Christopher Nkunku traf aus der Drehung die Latte (39.).