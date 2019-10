In der 17. Minute kam Dynamo zur ersten Großchance, als Moussa Kone frei vor Hertha-Schlussmann Thomas Kraft auftauchte und die Kugel knapp links am Tor vorbeischoss. Kurz darauf kam auch Alexander Jeremejeff von der linken Strafraumecke zum Schuss, der aber noch von einem Berliner entscheidend abgefälscht wurde. Dresden agierte mit zunehmender Spieldauer immer mutiger. Die Bemühungen wurden in der 36. Minute mit der Führung nach einem blitzsauberen Konter belohnt: Dabei hebelten Jeremejeff und Kone die Hertha-Abwehr erst mit einem simplen Doppelpass aus, ehe der Senegalese freistehend die Kugel an Kraft vorbei ins rechte untere Eck spitzelte.

Die 36. Minute: Dresdens Moussa Kone jubelt nach seinemTreffer zum 1:0. Bildrechte: imago images/Steffen Kuttner