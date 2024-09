Die Fußball-Frauen von RB Leipzig sind bei Zweitligist Union Berlin überraschend in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. In einer umkämpften Partie verlor der Bundesligist vom neuen Trainer Jonas Stephan im Stadion An der Alten Försterei 0:1 (0:1) und verpasste das Achtelfinale. Bei den Männern beharken sich die Clubs und Fanlager immer wieder. Auch bei den Frauen gibt es deswegen eine Rivalität.