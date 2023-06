RB Leipzig hat den DFB-Pokal erfolgreich verteidigt. Das Team von Trainer Marco Rose setzte sich am Samstag im Finale gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0 (0:0) durch. Die Tore erzielten Christopher Nkunku (71.) und Dominik Szoboszlai (85.). Nach dem Triumph 2022 ist es der zweite große Titelgewinn für die Leipziger. Die Frankfurter Eintracht, die die Bundesliga-Saison auf Rang sieben beendet hat, tritt nach der jetzigen Niederlage in der Europa Conference League an. Das jedoch ohne Trainer Oliver Glasner, der den Klub wegen interner Dissonanzen verlässt.