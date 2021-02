Direkt nach der Pause hätte der eingewechselte Hee-chan Hwang den nächsten Treffer nachlegen können. Nach einem weiten Ball umkurvte er Drewes an der Kante des Sechzehners, traf dann aber nur das Außennetz. Bochum versuchte trotz des Rückstandes weiter hoch zu pressen, liefen so aber immer wieder in gefährliche Situationen. In der 66. Minute fiel dann die Entscheidung. Hwang erkämpfte sich den Ball und leitete auf den eingewechselten Dani Olmo weiter. Dessen Steckpass zwischen die Verteidiger verwertete Poulsen am Elfmeterpunkt mit links ins rechte Eck. Kurz danach hatte der VfL seine beste Chance, aber Anthony Losilla traf aus 18 Metern nur den Außenpfosten. Die endgültige Entscheidung fiel in der 75. Minute wieder durch Poulsen. Nach einem Freistoß von Angelino von der rechten Seite hatte er beim Kopfball das beste Timing und traf aus zentraler Position zum 4:0-Endstand.

Julian Nagelsmann (Leipzig): "Am Ende geht es in so einem Spiel primär ums Gewinnen. Gegen einen Zweitligisten ist es immer ein bisschen undankbar. Natürlich will man der Favoritenrolle gerecht werden. Bochum hat das in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Wir waren im Anlaufen und Gegenpressing nicht ganz so scharf. Das war in der zweiten Halbzeit dann gut, da hatten wir eine bessere Spielkontrolle und mehr Chancen herausgespielt. Das Ergebnis schmälert etwas die Leistung von Bochum, die keine vier Tore schlechter waren. Wir wollten gewinnen und sind jetzt zufrieden."