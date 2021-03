Oliver Glasner (Wolfsburg): "Zuerst mal Gratulation an Julian und RB Leipzig zum Aufstieg ins Pokal-Halbfinale. Wenn man die gesamten 90 Minuten sieht, dann war es ein verdienter Sieg. Wir hatten in den ersten 15 Minuten Probleme, auch mit der Grundordnung. Das haben wir dann aber inden Griff bekommen. Dann war es ein Spel auf Augenhöhe. Wobei wir mit dem Elfmeter und auch mit der Chance von Renato Steffen in Führung hätten gehen können oder vielleicht auch müssen. In der zweiten Halbzeit hatte Leipzig die klar besseren Torchancen. Da haben sie uns auch einmal blitzsauber ausgekontert. Aber ich kann meinen Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich bin stolz, wie sie gefightet haben. Es war ein rassiger Pokalfight mit einem verdienten Sieger RB Leipzig."

Julian Nagelsmann (Leipzig): "Ich sehe es absolut identisch. Wir hatten einen sehr guten Start und müssen da mit zwei Kopfbällen in Führung gehen. Den ersten hält Koen Casteels Weltklasse, beim zweiten war es mehr das Nasenbein. Dann verlief es ähnlich wie beim Bundesliga-Spiel in Wolfsburg. Sie hatten mit dem Elfmeter und der Chance von Steffen zwei Riesendinger. Es hätte zur Pause auch 2:2 stehen können. In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Da gehen wir nach einer sehr guten Aktion von Alexander Sörloth in Führung. Ein Konter mit gutem Tempo. Und mit Glück, weil der Schuss abgefälscht war. Das zweite Tor war wichtig, um Druck wegzunehmen. Hwang habe ich vor seiner Einwechslung gesagt: 'Nicht nachdenken, schieß einfach ein Tor!' Er hat alles gemacht, was ich gesagt habe. Also top!"