Späte Forsberg-Einwechslung

Forsberg war erst kurz vor dem Ende der Verlängerung eingewechselt worden (115.). Bei seiner ersten Aktion bediente er noch mustergültig Teamkollege Yussuf Poulsen, der die Chance aber nicht nutzen konnte (117.). Kurz darauf verwandelte er eine tolle Kopfballverlängerung des ebenfalls eingewechselten Hee Chan Hwang artistisch und aus Nahdistanz zum erlösenden 2:1-Sieg im leeren Bremer Weserstadion. Jubel über den Leipziger Finaleinzug. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Hwang bringt RB nach vorn - Upamecano-Patzer vor Ausgleich

Wie Forsberg hatte auch der ebenfalls eingewechselte Hwang einen großen Anteil am zweiten Leipziger Einzug ins DFB-Pokalfinale. Der Südkoreaner brachte die Leipziger in der Verlängerung mit einem überlegten Schuss ins lange Eck 1:0 in Führung (94.). Den zwischenzeitlichen Bremer Ausgleich erzielte Leonardo Bittencourt, der einen groben Patzer von RB-Abwehrspieler Dayot Upamecano nutzte. Der im Sommer zum FC Bayern wechselnde Upamecano spielte Bittencourt den Ball bei einem Rückpass in die Beine, der 27-jährige Deutsch-Brasilianer ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte überlegt das 1:1 (105.). Hwang mit seinem Tor zum 1:0. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Leipzig optisch überlegen - Bremen kreuzgefährlich

Der Bremer Ausgleich in der Verlängerung wear nicht unverdient. Denn Werder präsentierte sich anders als beim Leipziger 4:1-Sieg in der Bundesliga vor drei Wochen an selber Stelle diesmal als Gegner auf Augenhöhe. Leipzig machte zwar über weite Strecken das Spiel, hatte vor allem zu Beginn der Partie nahezu 75 Prozent Ballbesitz und traf im Spiel zudem einmal die Latte (Dani Olmo/72.) und den Pfosten (Christopher Nkunku/77.). Bremen hielt aber mit einer körperlichen und durchaus rustikalen Spielweise dagegen - und zwang RB immer wieder das von kleinen Fouls bestimmte Spiel auf. Zudem waren die Gastgeber bei Kontern gefährlich. Zweimal hatte Bremens US-Angreifer Joshua Sargent die Führung auf dem Fuß. Erst vergab der 21-Jährige überhastet freistehend eine Großchance (5.), dann mogelte sich Sargent an Upamecano vorbei und verpasste das Tor nur um Zentimeter (31.).

Elfmeter für Bremen nach Video-Beweis zurückgenommen

Eine weitere Bremer Großchance verwehrte Referee Manuel Gräfe den Gastgebern nach Hinweis von Video-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus. Nach einem Zweikampf des Leipzigers Nordi Mukiele mit dem Ex-Leipziger Davie Selke im RB-Strafraum zeigte Gräfe zunächst auf den Elfmeterpunkt. Doch beim Video-Studium wurde deutlich, dass Selke den Strafstoß zu offensichtlich suchte. So blieb es zunächst ohne Elfmeter. Die weiteren Strafstöße eines anstehenden Elfmeterschießens verhinderte dann später Emil Forsberg ...

Zweites DFB-Pokalfinale für RB Leipzig

Mit dem Sieg in Bremen steht RB Leipzig zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Finale des DFB-Pokals. Beim ersten Finale verloren die Leipziger 2019 dem FC Bayern München. Wer in diesem Jahr der RB-Finalgegner sein wird, entscheidet sich am Samstag zwischen Zweitligist Holstein Kiel und Leipzigs Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund.

Das sagten die Trainer: