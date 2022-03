RB machte von Beginn das Spiel und hatte nach knapp 15 Minuten über 70 Prozent Ballbesitz. Ein richtig gefährlicher Abschluss sollte dabei aber nicht herausspringen, weil Hannover mit drei Ketten sehr dicht gestaffelt stand und den Gästen so kaum Raum zum Kombinieren ließ.

Doppelschlag von Nkunku

Als die Hausherren erstmals in größerer Anzahl über die Mittellinie kamen, schlug das Tedesco-Team eiskalt zu. Von der eigenen Grundlinie ging es über vier Stationen nach vorne. Dani Olmo bediente Christopher Nkunku, der nach toller Ballmitnahme aus knapp 15 Metern zentraler Position 96-Keeper Ron-Robert Zieler überwinden konnte (17.).

Knapp fünf Minuten später ein fast identisches Bild. Josko Gvardiol fing den Ball ab und hebelte die Viererkette von Hannover mit einem Flachpass von der Mittellinie aus. Nkunku legte den Ball an Zieler vorbei und ließ an der Grundlinie noch Marcel Frank per Haken aussteigen. Der Rest war aus drei Metern Formsache (22.). Nkunku trifft zum 2:0. Bildrechte: Matthias Koch

Mit den zwei Toren im Rücken nahm RB etwas das Tempo raus, kam aber durch Gvardiol nach einer Ecke (28.) und einen Schuss von Benjamin Henrichs (44.) noch zu zwei guten Gelegenheiten. Hannover fand offensiv nicht wirklich statt und gab in Hälfte eins keinen Torschuss ab.

Hannover darf etwas mehr mitspielen - RB macht die Tore

Nach der Pause wurde Hannover etwas mutiger und bekam von RB Leipzig etwas mehr Platz angeboten. So sprang die erste Ecke und deren Folge auch der erste Torschuss durch Niklas Hult heraus (50.). Doch so richtig gefährlich wurden die Niedersachsen nicht.

Stattdessen zeigte RB auf der Gegenseite, warum sie nach dem Ausscheiden von Bayern München und Borussia Dortmund nun der Topfavorit auf den Pokalgewinn sind. Laimer spielte mit Silva am Strafraum einen Doppelpass und schon den Ball aus spitzem Winkel und mit Hilfe des Pfostens an Zieler vorbei ins lange Eck (68.).

Und wie schon in der ersten Hälfte brauchte RB nur fünf Minuten, um ein weiteres Tor nachzulegen. Der eingewechselte Emil Forsberg bediente Angelino, dessen Schuss von Sei Muroya so abgefälscht wurde, dass er über Zieler hinwegging. Silva drückte ihn schließlich aus wenigen Zentimetern über die Linie und sicherte sich so den Eintrag in die Torschützenliste (73.). Damit war endgültig der Deckel auf der Partie.

Beim klaren Stand von 4:0 wechselte Tedesco noch Marcel Halstenberg ein, der damit nach langwieriger Verletzung erstmals in dieser Spielzeit auf dem Rasen stand.

Das sagten die Trainer

Domenico Tedesco (Leipzig): "Die drei Ballverlsute in den ersten fünf Minuten waren nicht so toll und unnötig. Wir haben uns dann gefangen, dann war es ein souveränes Auswärtsspiel. Die Öffner für das Spiel waren die beiden Umschaltsituationen zum 1:0 und 2:0. Wir haben viel Ballbesitz generiert, den Gegner bewegt und dann auch das dritte und vierte Tor gemacht. Rundum ein guter Abend für uns. Wir sind froh, im Halbfinale zu stehen."