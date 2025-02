Die erste Hälfte war relativ ausgeglichen. RB hatte zwar mehr Spielanteile, zwingende Chancen waren aber trotz vieler gefährlicher Angriffe auf beiden Seiten selten. Was einerseits an zahlreichen ungenauen Pässen, aber auch an den aufmerksamen Abwehrreihen lag. Die beste Möglichkeit der Leipziger stammte bereits aus der 4. Minute, als Lois Openda einen starken Konter abschloss, aus 6 m aber knapp am Kasten vorbeischoss. Die (nur) phasenweise wirbeligen Gäste waren unmittelbar vor der Pause dem 1:0 am nächsten, doch bei Wimmers Schuss aufs kurze Eck hatte RB-Keeper Vandervoordt aufgepasst.