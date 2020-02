In der zweiten Hälfte fiel dann schnell die Vorentscheidung: Tim Bunge ging bis zur Grundlinie durch und passte auf Benjamin Luis, der aus drei Metern nur noch einschieben brauchte (50.). Endgültig den Deckel drauf machte Bartlog in der 66. Minute mit seinem zweiten Treffer per schönem Heber über LSV-Keeper Mikolaj Gorzelanski. Eilenburgs Grieche Alexandros Dimespyra erzielte schließlich noch das 5:0 nach einer Ecke (82.). Kurz darauf gelang den Lausitzern noch der Ehrentreffer durch Gracjan Arkuszewski nach einem Gestocher im Strafraum (84.). So hatten auch die LSV-Fans noch ein bisschen Grund zum Jubeln.