Für die Gäste war vor allem der Ex-Meuselwitzer Tommy Kind im Angriff auffällig, aber der lange Stürmer blieb ohne Fortune. Am Ende ließen beide Mannschaften die Begegnung austrudeln. In der Oberliga hatte Zorbau Wernigerode noch klar mit 3:0 bezwungen. Einer der Torschützen hieße Ricky Bornschein. Der Top-Torjäger wechselte in der Winterpause zur U23 von Greuther Fürth.