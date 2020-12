Dass es zur Pause nicht 0:0 stand, lag an Willi Orban: Der RB-Innenverteidiger brachte sein Team nach einer Ecke per Kopf in Führung (11.). Als in der zweiten Hälfte erst weitere Hochkaräter vergeben wurden und dann die zumindest leistungsmäßig zwei Klassen tiefer spielenden Augsburger aufzukommen drohten, war Yussuf Poulsen mit dem 2:0 (75.) zur Stelle. Wie im letzten Duell mit dem FCA wurde er erst eingewechselt und machte dann aus 16 m einen schönen Treffer. Noch hübscher aber war kurz darauf das 3:0 durch Angelino, der den Ball aus ungewohnter rechter Position ins lange, linke obere Eck zimmerte (82.). Und Augsburg? Der Bundesliga-Konkurrent kam bis dahin nur zu ein paar Halbchancen. Bei den Tormöglichkeiten am Ende war die Partie längst entschieden.