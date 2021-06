Eine wichtige Frage vor dem Spiel war, ob den der beim FC Carl Zeiss Jena aussortierte René Eckardt spielen wird. Der Neu-Meuselwitzer saß zumindest auf der Bank. Auf dem Platz merkte man beiden Teams die lange Pflichtspielpause an, wobei die Gäste aus Jena den etwas stärkeren Eindruck hinterließen. Chancen gab es bis auf einen Freistoß von René Lange aber nicht. Dann schlugen die Gäste in der 33. Minute aber eiskalt zu. Ben Luca Moritz verlor im Vorwärtsgang den Ball, dann ging es schnell. Kevin Wolf lief rechts in den Strafraum und fand auf der linken Seite den einschussbereiten Fabian Eisele, der aus sechs Metern einschob.



Der ZFC, der zu keinen nennenswerten Offensivaktionen kam, erhielt drei Minuten nach dem Rückstand die große Ausgleichschance. Timo Mauer wurde umgerannt, Felix Müller scheiterte mit seinem Elfmeter aber am stark reagierenden Keeper Lukas Sedlak. Das Spiel blieb auch danach hitzig und umkämpft, Jena schaffte es nicht, die sich bietenden Konterräume entscheidend zu nutzen.

Fabian Eisele und Vasileios Dedidis jubeln nach dem Tor zum 0:1