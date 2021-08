Schon früh sorgten die Thüringer in Jena-Paradies für Ekstase. Nach einer Top-Flanke von Maximilian Krauß traf Rückkehrer Maximilian Wolfram aus etwa sechs Metern volley mit links in die Maschen (5.). Der FC Carl Zeiss ging in der Folge selten ins Risiko, sondern verteidigte konzentriert. Die Spieler um Kapitän Maximilian Oesterhelweg störten den Bundesligisten ab der Mittellinie beim Spielaufbau.