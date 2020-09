Bremen von Beginn an druckvoll

Bremen, das in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur knapp dem Abstieg entging, nahm im Ernst-Abbe-Sportfeld von Beginn an seine Favoritenrolle an. Das Team von Coach Florian Kohfeldt ging mit viel Offensivpower in die Partie, in der Anfangsphase hatten die Norddeutschen teilweise mehr als 75 Prozent Ballbesitz. Jena verteidigte das 0:0 mit viel Leidenschaft und hoher Laufbereitschaft. Dennoch hätten die Thüringer zur Pause bereits hinten liegen können. Bei den besten Bremer Chancen rettete der Pfosten nach einem Schuss von Gebre Selassie (18.) und FCC-Keeper Sedlak nach einem Drehschuss von Selke (43.). FCC-Keeper Sedlak (Mitte) musste mehrfach Chancen entschärfen. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Werder-Führung nach Wiederanpfiff

Mit viel Wucht kam Bremen auch aus der Pause. Und wurde kurz nach Wiederanpfiff belohnt. Nach toller Flanke von Augustinsson köpfte Sargent zur Werder-Führung ein (49.). Bremen drückte nun auf das zweite Tor, das nach mehreren Abseitspositionen und weiteren Großchancen, u.a. einem Lattenschuss von Angreifer Davie Selke, dann aber erst nach einem Solo von Chong in der Schlussphase fiel (87.).

Jena: Eckardt hat 1:1 auf dem Fuß

Jena, das verletzungsbedingt ohne nominellen Sturm auflaufen musste, beschränkte sich lange auf‘s Tore verhindern. Torchancen hatten die Thüringer dennoch. Bei der besten Möglichkeit hatte Kapitän Eckardt das 1:1 auf dem Fuß, scheiterte aber aus Nahdistanz an Bremen-Keeper Pavlenka (84.) Kurz vor dem Abpfiff konnte der im gesamten Spiel auffällige FCC-Angreifer Oesterhelweg ein Solo nicht krönen. Aus 18 Metern scheiterte auch der 30-Jährige an Bremens Keeper (90.). So blieb es beim 0:2 und dem letztlich verdienten Jenaer Ausscheiden.

1.600 Zuschauer durften im Stadon dabei sein. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer

Florian Kohfeldt (Bremen): "Es war wunderschön, vor Zuschauern zu spielen. Ich hoffe, das war ein erster Schritt, dass es langsam wieder mehr werden. Vielen Dank an alle, die da waren. Am Ende war es doch ein souveräner und hoch verdienter Sieg – dank der zweiten Halbzeit. Mit der ersten Halbzeit bin ich nicht zufrieden. Da haben wir zu wenig Tempo gehabt im Zwischenraum. Da haben wir Carl Zeiss erlaubt, uns gut zu pressen. Wir hatten zu wenig Boxaktionen. In der zweiten Halbzeit müssen wir dann über die Chancenverwertung reden –die muss klarer sein. Aber Jena hat uns auch einen großen Kampf geboten. Wir hatten zu keiner Zeit das Gefühl, dass wir locker lassen können. Eine schwere erste Runde - aber wir sind durch. Ohne, dass wir mit der Leistung komplett zufrieden sind."