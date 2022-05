Im zweiten Durchgang arbeitete sich der FC Carl Zeiss in die Partie - mit Tempo und besseren Pässen. Da der FCC zunehmend aufspielte, war der ZFC meistens defensiv gebunden. Nach vorn ging bei den Meuselwitzern nur noch wenig. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis das Team von FCC-Trainer Andreas Patz jubelte: Nach einem Eckball von Leon Bürger lief sich Toptorjäger Fabian Eisele frei und köpfte den Ball aus drei Metern zum 1:0 ins ZFC-Tor (73.). Auch wenn er Jena verlässt, sicherte er den "Blau-Gelb-Weißen" die Teilnahme am DFB-Pokal. Die erste Hauptrunde wird am letzten Juli-Wochenende ausgetragen.

Andreas Patz (Trainer Jena): "Die zweite Halbzeit war dann ordentlich. Meuselwitz hat auch alles investiert. Großer Respekt. Aber auch ein Lob an unsere Mannschaft und die Fans. Der Spielaufbau war anfangs nicht gut. Wir haben dann auf Dreierkette umgestellt, dass wir über die Außen kommen. Es entscheidet ein Standardtor. Wir haben am Donnerstag eine Stunde dafür investiert."

Fabian Eisele (Torschütze Jena): "Wir haben uns lange schwergetan. Am Ende retten uns wieder die Standards. Der Sieg geht in Ordnung. In der Pause war es nicht so laut, aber der Trainer hat aufgezeigt, was wir machen sollen. Beim Tor sollte der Ball eigentlich auf den ersten Pfosten kommen, aber ich habe mich durchgesetzt. Ich war gerne hier und werde das noch feiern. Dann ist das Kapitel Jena beendet."