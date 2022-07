Die Stimmung auf den Rängen der Wernigeroder Fans war blendend, obwohl ihre Mannschaft schnell die Initiative an den SC Paderborn abgab. Der Zweitligist gab den Takt vor und ging bereits in der siebten Minute in Führung. Srebeny bediente Justvan, der völlig frei stand und die Kugel an Einheit-Keeper Helmstedt vorbei ins Tor schob. Die Gastgeber hatten den Rückstand noch nicht richtig verdaut, da klingelte es schon wieder. Diesmal setzte sich Obermair gegen Peszt durch und gab weiter auf Leipertz. Der Paderborner blieb cool und vollendete ins kurze Eck.