Viertelfinale

Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat sich mühevoll für das Sachsenpokal-Halbfinale qualifiziert. Bei Oberligist FC Grimma waren die Messestädter am Sonnabend (25.03.2023) praktisch ausgeschieden, ehe Torhüter Niclas Müller in der Nachspielzeit die Verlängerung erzwang. In dieser münzte der Regionalliga-Fünfte, der seit der 43. Minute in Unterzahl spielen musste, seine Überlegenheit dann auch in Tore um. Letztlich stand ein 3:1 für die "Loksche" zu Buche.