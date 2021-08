Aue früh in Rückstand - Ingolstadt legt Alu-Treffer nach

Die Auer hatten in der Anfangsphase noch nicht zu ihrem Spiel gefunden, die Initiative übernahmen die Ingolstädter. Nach drei Minuten tauchte Eckert Ayensa gefährlich vor dem Kasten von Martin Männel auf, sein Schuss wurde in letzter Sekunde geblockt. Drei Minuten später war es dann aber passiert – die "Veilchen" gerieten in Rückstand. Stendera bediente Eckert Ayensa. Dessen Querpass erreichte Bilbija, der den Ball aus Nahdistanz zur Führung für die Schanzer in die Maschen stocherte.

Ein früher Schock für die Auer, die sich jedoch schnell sammelten und in den Angriffsmodus übergingen. Noch fehlte das Zielwasser, doch in der 30. Minute war Zolinski zur Stelle und hämmerte die Kugel haarscharf am Kasten vorbei. Vorher gab es aber offenbar eine Abseitsposition, das Tor hätte nicht gezählt. Die Gäste suchten weiter die Lücke, hatten dann aber in der 41. Minute das Glück auf ihrer Seite, als Eckert Ayensa mit einem strammen Schuss nur die Latte des FCE-Gehäuses traf.

Gäste mit Ausgleich belohnt - Schanzer antworten

Nach der Pause drängten die "Veilchen" verstärkt auf den Ausgleich. Coach Aliaksei Shpileuski hatte Nazarov und Neuzugang Gueye gebracht, was sich auszahlen sollte. Das Duo sorgte für frischen Wind. In der 67. Minute steckte Gueye zu Zolinski durch. Der Stürmer fackelte nicht lange und schaufelte den Ball ins rechte Eck – 1:1. Nun war alles wieder offen und Aue wieder im Geschäft. Nazarov schickte in der 74. Minute einen Fernschuss ab, seine Direktabnahme verfehlte knapp das Ingolstädter Gehäuse. Bildrechte: Picture Point

Mitten in die Drangphase der Sachsen fiel jedoch das 2:1 für die Schanzer. Der kurz zuvor eingewechselte Kaya wurde von Bilbija in Szene gesetzt und vollendete rechts unten. FCI-Coach Roberto Pätzold hatte den Sieg eingewechselt, denn noch einmal kamen die Auer nicht zurück. Sie warfen zwar alles nach vorn, selbst Martin Männel tauchte im Strafraum der Ingolstädter auf, doch ein Tor gelang nicht mehr. Auch nicht Nazarov, der in der Nachspielzeit an Ingolstadts Schlussmann Fabijan Buntic scheiterte.