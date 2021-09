In der Anfangsphase der Begegnung sahen die 1.131 Zuschauer im Stadion am Hölzchen auf dem Feld keinen Zweiklassenunterschied. Magdeburg machte zwar das Spiel, aber die Hausherren hielten mit schnellen Kontern dagegen. Das Hauptaugenmerk von Lok lag jedoch klar auf der Defensive. Mit engen Reihen wollten sie dem FCM keinen Raum bieten, also versuchte mussten die Gäste immer wieder den Querpass suchen. So spielten sie schließlich Raphael Obermair frei, der mit einem Distanzschuss in den linken Winkel die Führung für den Favoriten besorgte (18.). Nur eine Minute später wurde Luka Sliskovic freigespielt und erhöhte aus acht Metern mit Hilfe des Querbalkens. Nach 27 Minuten schob Florian Kath das Spielgerät aus fünf Meter in die Maschen zum 3:0-Halbzeitstand.