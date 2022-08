Im direkten Gegenzug gelang es Leo Scienza nach einem Pass in die Tiefe, Frankfurts Tuta zu entwischen. Im letzten Moment grätschte der Brasilianer Magdeburgs Flügelspieler um. Den fälligen Elfmeter schoss Sechser Andreas Müller. Aber sein Strafstoß geriet zu einem Rückpass, den Kevin Trapp problemlos abwehren konnte (6. Minute). Der Nachschuss von Leon Bell Bell landete an der Oberkante der Latte.

Danach zeigten beide Mannschaft, wie hervorragend sie am Ball sind. Doch während Magdeburgs Kombinationen nur an den Rand des letzten Drittels führten, brachen die Frankfurter insbesondere über den schnellen Ansgar Knauff immer wieder durch. So auch in der 33. Minute als Dominik Reimann in letzter Sekunde gegen Knauff rettete. Jesper Lindström nahm den Abpraller auf und schlenzte ihn in den Winkel, 0:2 für die Gäste. Dieses Tor war kein Zufall, weil Frankfurts schnelle Außenspieler Knauff und Lindström schon zuvor immer wieder im Rücken der FCM-Außenverteidiger entwischten.