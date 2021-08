Und die Hamburger erwischten einen Start nach Maß. Burgstaller dribbelte sich nach drei Minuten durch die Magdeburger Abwehrreihe und legte auf Makienok ab. Dessen verunglückter Abschluss landete erneut in den Füßen des Österreichers, der FCM-Schlussmann Dominik Reimann mit einem Flachschuss ins kurze Eck keine Chance ließ. Doch Magdeburg steckte die kalte Dusche gut weg und zog in der Folge ein enormes Powerplay auf. Fast im Minutentakt musste Pauli-Keeper Smarsch eingreifen. Doch sowohl Jan-Luca Schuler (13.), als auch Connor Krempicki (14.) scheiterten aus kurzer Distanz.

Die Intensität blieb nach dem Pausengang hoch. Zunächst klärte Reimann in höchster Not gegen Daniel Kofi Kyereh (50.), ehe Conteh auf der Gegenseite den Doppelpack schnürte. Nach erneut starker Vorarbeit von Atik, der den öffnenden Pass vom Mittelfeldkreis in die Spitze spielte, nahm Conteh die Kugel mit einer Bewegung mit, umkurvte Smarsch und netzte zum Ausgleich an (54.). Doch Magdeburg erlebte ein Déjà-vu der besonders bitteren Art: Nach Leart Paqaradas Freistoß-Geschoss an den rechten Pfosten schaltete Burgstaller gedankenschnell und schob zum 3:2 aus Sicht der Gäste ein (58.).

Abermals erholte sich der FCM schnell und drückte die Gäste phasenweise in den eigenen Strafraum. Nach doppeltem Abschluss von Leon Bell Bell (62.), die der Zweitligist in höchster Not blocken konnte, blies Magdeburg zur Schlussoffensive: Zunächst kratzte Smarsch Contehs Schuss aus der linken Ecke (80.), danach setzte Atik die Kugel aus der Drehung neben den Kasten (81.). Die letzte gefährliche Aktion verbuchte erneut Bell Bell, dessen Abschluss St. Pauli ins Seitenaus blockte. Am Ende brachten die Gäste die knappe Führung über die Zeit und stehen in der zweiten Pokalrunde am 26./27. Oktober.