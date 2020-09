Jubel nach dem 1:0 durch Tobias Müller. Bildrechte: dpa

Müller und Beck bringen den FCM in Führung

Tobias Müller erzielte mit einem Kopfball nach 14 Minuten für die frühe Gastgeber-Führung, die Kapitän Christian Beck (26.) ausbaute. Nach dem Wechsel sorgten Marvin Mehlem (53.) und Tobias Kempe (66.) mit einem fulminanten 20-Meter-Schuss für den Ausgleich. In der Verlängerung war es der eingewechselte Mathias Honsak (100.), der die Partie drehte und für Darmstadt entschied. Magdeburg wurde von den maximal zugelassenen 5000 Zuschauern dennoch für die couragierte Leistung gefeiert.

Der Treffer zum 1:0 von Müller. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Mehr Informationen in Kürze

Stimmen zum Spiel

Das sagten die Trainer