Der Favorit aus Chemnitz nahm vor 1.003 Zuschauern wie erwartet von Beginn an das Zepter in die Hand und hatte nach drei Minuten bereits drei Eckstöße auf der Habenseite. Tim Campulka sorgte kurz darauf erstmals per Kopf für Gefahr, doch sein Versuch ging knapp am rechten Pfosten vorbei (6.). Neugersdorfs Plan ging aber gut auf. Der Gastgeber verteidigte mit zwei Abwehrketten diszipliniert und setzte auf Umschaltmomente. Ein solcher hätte in der 14. Minute beinahe zur Führung geführt, doch Toni Orosz' Schuss aus kurzer Distanz konnte Robert Berger gerade noch blocken. Auch in der Folge biss sich der CFC die Zähne am Neugersdorfer Defensivverbund aus. Wirklich gefährlich wurde es meist nur nach Standardsituationen, doch Chris Löwe traf nach 25 Minuten nach einem Freistoß aus 30 Metern nur den rechten Außenpfosten.

Robert Berger (r.) rettet gegen Toni Orosz. Bildrechte: Florian Richter